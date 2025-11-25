2023Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤¬¡¢26Ç¯1·î4Æü(21:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£(º¸¤«¤é)¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢ÌÚÆîÀ²²Æ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤Ï¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Â¢Á°ÊÙ¤È¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£Ï¢¥É¥é¤Ç¤ÏÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Î¥Ñ¥é¥ê¡¼¥¬¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤ÏÌÚÆî