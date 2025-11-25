¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù°Ï¤ß¼èºà¤¬11·î21Æü¡¢¥¬¥ë¥Ð¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬çýÍ¥¡¢Ï¯ÆÉ¤ò¹Ô¤¦Áó°æÍ¥¡¢Áí´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¤Îº´ÅÏÍµ»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾¾²¬çýÍ¥¡¢º´ÅÏÍµ¡¢Áó°æÍ¥(º¸¤«¤é)¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×¤ò1Ëü¿Í¤Ç¹ç¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£1983Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¡£º£Ç¯¤Ï12·î7Æü¤Ë³«ºÅ¡£¸ø±é¤ÎÌÏ