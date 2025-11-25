º£µ¨¤ÇÁª¼ê²ñÄ¹¤òÂ´¶È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë´¶³´¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥±¥¬¤â¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï20»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç11»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿ÌøÅÄ¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¤¤±¤¿¤«¤Ê¤È¡£»î¹ç¤Ë¤Û¤Ü½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£