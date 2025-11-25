ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¥¦¡¼¡¦¥¦¥§¥ó»á¤¬¡¢28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¥¦¡¼¡¦¥¦¥§¥ó»á¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Ãæ¹ñ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤òÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¥¦¡¼¡¦¥¦¥§¥ó»á¡£ËÌµþ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¦¡¼»á¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¿ÍÃËÀ­¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ëº§Åö»þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÎÁÍý¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¡¼»á¡£Ãæ¹ñ¤ÇÊì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎÁÍý¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ