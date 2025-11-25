¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï24Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ë¤Æ¡Ö2025Ç¯¿·ÆþÃÄÁª¼ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÂçÀî»ü±Ñ(¤ª¤ª¤«¤ï¡¦¤¸¤§¤¤)Åê¼ê¤é7Áª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀîÅê¼ê¤¬¡Ö27¡×¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î¥¨¥É¥Ý¥í ¥±¥¤¥óÁª¼ê¤Ï¡Ö42¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀîÅê¼ê¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¼£Âç³Ø¤«¤é»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀî»ü±Ñ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¸¤¨¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤¸¤§¤¤¡Ù¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£