Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»²¹Í¾ÃÂ©¤Ï22Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î¶áÌ¤ÍèÁü¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥í¥·¡¼¥¹¥«¥ä¡¦¥¬¥¼¡¼¥¿¤Îµ­»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢21Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¹­½£¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ë¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤ò¼¨¤¹¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢BMW¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯