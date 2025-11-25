ÂæÏÑÍ­»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¹¶Àª¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÀïÎ¬¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâ¤Ç¡¢³ËÀïÎÏ¤ª¤è¤ÓÄÌ¾ï¥ß¥µ¥¤¥ëÀïÎÏ¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¦¡Ö¥í¥±¥Ã¥È·³¡×¤¬£²£³Æü¡¢¡Ö¤â¤·º£Æü¡¢ÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¤é¡Ê²¾Ç¡ÀïÁèº£Å·ÇúÈ¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤Î·³²Î¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£·³²Î¤Ï¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ÇÍ¦¤Þ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ê¼»Î¤¬¡Ö¤â¤·ÀïÁè¤¬