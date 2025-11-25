¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°û¤ß²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÆëÀ÷¤à¤³¤È¤ä¡¢°û¿©Âå¤Î¡Ö³ä¤ê´ª¡×¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÌäÂê¤À¡£¤½¤³¤Ç°Õ¿ÞÅª¤Ë°û¤ß²ñ¤ò²óÈò¤¹¤ëºö¤ò¼è¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤à60Âå¤Î¼«±Ä¶È¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÖÆÝ¤á¤Ð¼Ö¤ò±¿Å¾¤Ç¤­¤Ê¤¤¤·¡¢»¶²ñ¸å¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤âº¹¤·»Ù¤¨¤ë¡×¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö²¶¤Ï¼ò¤ÏÆÝ¤Þ¤ó¡ª¡×¤ÈÉáÃÊ¤«¤éÀë¸À¤·¡¢°û¤ß²ñ¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤­¡Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇÌÌÇò¤¤¤Î