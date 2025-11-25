Ç¯Ëö¤¬¶á¤Å¤­¡¢¿¦¾ì¤ÎËºÇ¯²ñ¤Î°ÆÆâ¤¬ÆÏ¤¯»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»²²Ã¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÅìµþÅÔ¤Î40Âå½÷À­¡Ê°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î¡¿Ç¯¼ý450Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¥¢¥ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËºÇ¯²ñ¥¹¥ë¡¼¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§¼Ä¸¶¤ß¤Ä¤­¡Ë¡Ö¼ã¤¤º¢¤ËËºÇ¯²ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¡Ø¼ÙËâ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Ï¥¸¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¿µ­²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×»þÂå¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤­¤¿¡¢°û¤ß²ñ¤ËÂÐ¤¹