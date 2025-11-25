µð¿Í¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤ÎÏ¢Â³¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öµð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¡£Âè£±£±²ó¤Ï¸µÀ¾Éð¤ÎÀÐÌÓ¹¨Åµ¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤À¡£Áö¹¶¼é¡¢¤µ¤é¤ËÅ·À­¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢£±£¹£¸£°¡Á£¹£°Ç¯Âå¤Ë²«¶â´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¾Éð¤ò¤±¤ó°ú¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âµð¿Í¤È£´ÅÙ¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£µð¿Í¤ËÂÐ¤·£´Ï¢¾¡¤È°µÅÝ¤·¤Æµå³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿£¹£°Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢»Õ¾¢¤ÈÊé¤¦¹­²¬Ã£Ï¯¸µ´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤Îµ­²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£¡Ê¼è