À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¼±¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡£¤Ç¤­¤ì¤ÐÁø¶ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤½¤ó¤ÊÈó¾ï¼±¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©Ai(@mayai260)¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÄÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ËÌµÃÇÃó¼Ö¤µ¤ì¤ëÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãó¼Ö¾ì¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüÃæ¡¢½µ2²ó¤â¾¡¼ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤È