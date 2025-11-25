¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¡üÆá¿ÜÀîÅ·¿´È½Äê°æ¾åÂó¿¿¡û¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¡È¿ÀÆ¸¡É¤¬Éé¤±¤¿¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤¬¡¢¸µWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë0¡½3È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤òÆ¨¤·¤¿¡£8ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦½éÄ©Àï¤Ç¤ÎÂ×´§¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢³ÊÆ®µ»54ÀïÌµÇÔ¤ÎÃË¤¬½é¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÀ