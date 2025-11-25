ÇµÌÚºä46¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2026Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Ç¡¢¼«¿È¤â¶¥ÇÏ´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÇÏ¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡£º£Ç¯°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¶¥ÇÏ¤Î»Å»ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤â¡ÖÍ­ÇÏµ­Ç°¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÍèÇ¯¤Ï30Âå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤¬¡¢¡Öº£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¾èÇÏ¤ò¼ñÌ£¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£