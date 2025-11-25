µð¿Í¤ÎÀÐ°æÂöÏ¯¿·£²·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢£Çµå¾ì¤òË¬¤ì¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¡È¶â¸À¡É¤ò¼ø¤±¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÍè¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤ËÊ¿Åù¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤±¤ë¤«¡£´Ý¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ú¤­¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹­Åç»þÂå¤«¤é¤Î¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë´Ý¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¼ã¼ê¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡££³Ç¯ÌÜ¤Î»°ÄÍ¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤äÂÇ¤Á½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î»Ñ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢´Ý¤Î¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¡£