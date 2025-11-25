¡þÎëÌÚ¹¯¹°»á¡ÖÃ£´ã¡×ÇÏÂÎ¿ÇÃÇ¥Ö¥é¥·¤Ç¿¬¤È¸Ô¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¯¤Ã¤­¤ê±Ç¤ë¤Û¤ÉÌÓ¥Å¥ä¤¬ÎÉ¤¤¡£ÄýÌý¤â¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ô¤­ÆÏ¤¤¤¿¼êÆþ¤ì¤Ë¤Ï¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡£2400¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤½¤¦¤ÊÂÎ·Á¡£»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇÏÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤Ï°Ý»ý¡£¤¿¤À¡¢Á°Áö¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·ÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£