ÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢£±Ëü¿Í¤Ç¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼£±Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¡Ê£±£²·î£·Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼èºà²ñ¤Ë¾¾²¬çýÍ¥¡¢»Ø´ø¼Ô¤Îº´ÅÏÍµ»á¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç£´£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¡¢Áó°æ¤ÏÏ¯ÆÉ¡¢¾¾²¬¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£Áó°æ¤Ï¡Ö»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Î¿Í´Ö¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö³§Ãç´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤