AMOSTYLE BY Triumph¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë2¤Ä¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Æ¸ÏÃ¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëé¬é¯¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ãBeauty&Rose¡ä¤È¡¢Åß¤Ëºé¤¯¥æ¥ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ãWinter Lily¡ä¡£¸¸ÁÛÅª¤Êµ±¤­¤òÅ»¤¦¥ìー¥¹¡¢Èþ¤·¤¤Ã«´Ö¤òºî¤ëDeepV¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢½÷À­¤é¤·¤µ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿ï½ê¤Ë♡³¹¤¬¤­¤é¤á¤¯µ¨Àá¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤°°ìËç¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë