¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´»±²¼¤ÎÊÆÅ´¹ÝÂç¼êUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¸ÜÌä¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¥ã¥Ô¥í»á¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬24Æü¡¢Ï¢Ë®´±Êó¤Ë25Æü¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÊ¸½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÆüÅ´¤Ïº£Ç¯6·î¤ËUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î³ô¼°¤ò100¡ó¼èÆÀ¤·¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤È¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤­¡¢·Ð±Ä¤Î°ìÉô¤Ë¹Ô»È¤Ç¤­¤ëµñÈÝ¸¢¤È¡¢ÆÈÎ©¼èÄùÌò1¿Í¤ÎÁªÇ¤¸¢¤ò»ý¤Ä¡Ö²«¶â³ô¡×1³ô¤òÊÆÀ¯ÉÜ¤ËÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£