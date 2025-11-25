µð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¡ÈÄ¹ÌîÎ®¡É¤ò¶»¤Ë¡¢£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÎµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££²£³Æü¤Ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤È¤Ï¡¢ÆþÃÄ¤«¤é£³Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£¡Ö´Ö¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤½¤Î°ì¸À¤¬ËÜÅö¤Ë»É¤µ¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÇØÃæ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤­¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾Êý¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Þ¤Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÊý¡×¡£°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢À®Ä¹¤ò´ü¤·¤¿¡£¡ÈÉÔ¸À¼Â¹Ô¡É¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì£¸£±»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¤Ï¤È¤â¤Ë¼«