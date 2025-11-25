¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥ì2025¡×¤Ë¼ã·î¡¢¹âÅç¡¢Á¾Ã«¡¢¹ÈÎÓ¤Î4Áª¼ê¤¬²¾Áõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¼ã·î¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤·¤Ê¤³¤Ë´ó¤»¤¿¡Ö¤ï¤«¤³¡×¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¡Ö³«ËëÀï¤Îº¢¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¡£¹âÅç¤ÏÎáÏÂ¤ÎÇò¥®¥ã¥ë¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ê¤é¤Ì¡ÖT¤Á¤ã¤ß¡×¡¢Á¾Ã«¤È¹ÈÎÓ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÊ±¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£