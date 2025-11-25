11月25日（火）の「相席食堂」は、最近いろいろあった旅人が新たな決意を胸に相席旅に出る「リスタート相席」をお届けする。 ©ABCテレビ 鹿児島県指宿市にやって来たのは、元KAT-TUNの中丸雄一。一昨年まで数々のテレビ番組に引っ張りだこだったが、昨年いろいろあって活動を休止。さらに、今年はKAT-TUNが解散し、現在はひとりで活動を再開している。 そんな中丸は指宿の海岸の砂浜に縦に埋まって登場。「すばらし