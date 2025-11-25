¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØYahoo Sports¡Ù¤¬¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¹ñ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥­¥ó¥°TOP10¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡££±°Ì¤ÏFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¼ó°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢£²°Ì¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢£³°Ì¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢£´°Ì¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢£µ°Ì¥â¥í¥Ã¥³¡¢£¶°Ì¥ª¥é¥ó¥À¡¢£·°ÌÆüËÜ¡¢£¸°Ì¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢£¹°Ì¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢10°Ì¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î³ÊÉÕ¤±¤Ë¶Ã¤­¤ò±£¤·¤­¤ì¤Ê