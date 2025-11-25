¹á¹ÁÂç³Ø±§Ãè¶õ´Ö¸¦µæ¥é¥Ü¤Î¼¹¹Ô¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ëÁÉË¨»á¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÂè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡×¡Ê2026¡Á2030Ç¯¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢¹á¹Á¤Ï°ú¤­Â³¤­¡ÖÕÃÕ®7¹æ¡×¡ÖÕÃÕ®8¹æ¡×¡ÖÅ·Ìä3¹æ¡×¤Ê¤É¹ñ²È½ÅÂç±§Ãè³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¿¼¤¯»²²è¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹á¹Á¤Ï2028Ç¯Á°¸å¤ËÃµººµ¡¡Ö·îÁ®¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢·îÌÌ¾å¤ÎÎ®À±¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÁÉË¨»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥é¥Ü¤Ï¹ñºÝ·îÌÌ´ÑÂ¬¶¨²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¡ÖÕÃÕ®7¹æ¡×¸þ¤±¤ÎILO-C¾®·¿