½÷Í¥Áó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬TBS·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¡Ê12·î20Æü¸á¸å4»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âè¶å¤Î²Î»ì¤Î´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥é¡¼¤Î»í¤ÎÏ¯ÆÉ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¤¬24Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£1Ëü¿Í¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤ÎÂè¶å¤ò¹ç¾§¤¹¤ëÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Áó°æ¤Ï1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§ÃÄ¤òÁ°¤ËÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¾¾²¬çýÍ¥¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤ß¤Ê¤¤¤Ê¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤À