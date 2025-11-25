»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò3´üÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤³¤Èº´Æ£Àµµ×»á¡Ê65¡Ë¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£Î¦¾å¼«±Ò´±»þÂå¤Ï¥¤¥é¥¯Àè¸¯ÂâÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âSNS¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿º´Æ£»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û¡þ¡þ¡þ¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ­»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤­¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åö»ö¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¼«±Ò´±¤À¤Ã¤¿º´Æ£»á¤Ï¡¢»²±¡µÄ°÷»þÂå¤Ë¤½