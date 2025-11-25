¥í¥·¥¢¤Î¸µÀ¤³¦½÷²¦¤¬°úÂà¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2014Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡õ15Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢½÷²¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥¿¡¦¥È¥¥¥¯¥¿¥ß¥·¥§¥ï¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤¬¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£24Æü¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢X¾å¤Ç¤ÏÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£¡È¥ê¡¼¥¶¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¥È¥¥¥¯¥¿¥ß¥·¥§¥ï¤Ï¡¢10Âå¤ÎÁª¼ê¤¬ÀÊ´¬¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Û¿§¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î