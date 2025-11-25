ÇÐÍ¥¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï1·î´ü¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£²¹Àô³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÃµÄå·óÈ¯ÌÀ²È¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë´ñÌ¯¤Ê°ÍÍê¤ò¡¢´ñÁÛÅ·³°¤ÊÊýË¡¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¡£¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤éÃµÄå¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¾¾ÅÄ¤ÎÈ¯°Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ë²è¤Ë¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë²­ÅÄ½¤°ì´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¡¢±é½Ð¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢