¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥­¡¼¥º¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇ°­¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼¡Ê40¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂ³Åê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬5·î11Æü¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¸å¡¢»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥­¡¼¥º¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢µåÃÄ»Ë¾å8¿ÍÌÜ¤ÎÀµ¼°´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë