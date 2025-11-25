¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê12·î28¡Á31Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ëG2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç¤­¤ç¤¦25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü11R¤Ë¤Ï½÷»Ò¥É¥ê¡¼¥àÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£±óÆ£¤ò¿®Íê¤¹¤ë¡£ÎÉµ¡¸ò¤¸¤ê¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤é´í¤¦¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÄãÄ´µ¡¥º¥é¥ê¤Îº£Àá¤Ê¤éÊ¿ËÞ27¹æµ¡¤âÂç¤­¤ÊÉÔÍø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º®Àï¤Î¼¡°ÌÁè¤¤¤ÏÃÏ¸µ¤òÁö¤ê´·¤ì¤¿¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅÏÊÕ¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÊ¿¹â¡¢