12·î28Æü21»þÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÊ¡»³²í¼£¼ç±é¤Î´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤È¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÈëÌ©Êú¤¨¤¿¸µ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Ìò¤Ç¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¡ª2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤Ï¡¢»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò