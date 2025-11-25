Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢12·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢¸å9¡§00¡Ë¤Ë¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤ÈSnow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï¤¸¤êÉÏ»Ù»ýÎ¨¤ÇµçÃÏ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢¸þ°æ¤ÏÊª¸ì¤Î¥­¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÅÀÅô¤Ç°ìÌåÃå¡©¤¢¤Ã¤¿Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó