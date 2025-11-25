ÇÐÍ¥¤Î¾¡ÃÏÎÃ¤ÈÂíËÜÈþ¿¥¤¬¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï1·î´üÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¿ÈÂå¶â¤ÏÍ¶²ý¤Ç¤¹¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÌÚÍË¸å11¡§59¡Á¿¼0¡§54¢¨Á´11ÏÃ¡Ë¤ÎW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Â¤Ï¡ÄÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡ª¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¾¡ÃÏÎÃËÜºî¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î´ü¡Ø»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿À©ºî¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¡£Á°ºî¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£ÀèÆü¡¢¸ø¼°