ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÇÌó170Åï¤ò¾Æ¤¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ï25Æü¡¢È¯À¸¤«¤é1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£100¿Í¤Û¤É¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢»Ô¤ÏºÒ³²¤Ç¸øÅª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò»Ï¤á¡¢½»Ì±»Ù±ç¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤«¤éÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï²È²°¤¬Á´¾Æ¤·¤¿À¤ÂÓ¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤ä¾ÃËÉ¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤«¤éÁ´¾Æ¤ÈÇ§Äê¤·¡¢Â¨ÆüÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£ØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤È¤¤¤Ã¤¿ºÒ³²»þ¤Ë¡¢Èï³²Ä´ºº¤ò·Ð¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£»Ô¤Ïº£²ó¡¢Â¨Æü¤Î¼êÂ³¤­¤ò¤¹¤ë¤³