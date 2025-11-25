１３日、黄河デルタ国家級自然保護区を飛ぶ渡り鳥。（済南＝新華社記者／朱崢）【新華社済南11月25日】中国山東省菏沢市東明県の黄河河川敷にこのほど、ガンなどの渡り鳥2万羽余りが飛来した。県内の河道は76キロ、砂州は1万ヘクタール超に及ぶ。近年は緑化事業を継続的に推進し、総延長60キロ余り、総面積500ヘクタール余りの生態緑地帯が完成。河流を穏やかに保ち、渡り鳥にすみかを提供している。下流に位置する同省
