¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ë¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤¬¥ê¥â¡¼¥È²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¡È½ÅÍ×À­¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜµå³¦¤«¤é¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡¢À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡¢Æ±¡¦¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤ÈË­ºîÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥ª¥Õ¤Î»þ´ü¤ËÃ¯¤¬³ÍÆÀ