½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¹¥¤­¤ÊÆé¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¹¥¤­¤ÊÆé¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬¡Ö¤¼¤Ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤ªÆé¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¶ñºà¤È¤«¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇºÇ¶á²ÐÆé¤È¤«´ÁÊýÆé¤¬¤Ç¤­¤ë¥­¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Çä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤Ê¤ªÆé¤â¤½¤ì¤òÆþ¤ì¤ë¤È¿ÈÂÎ¤Î¤¿¤á