¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤¬¡Ö50¡½50¡Ê54ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÅðÎÝ¡Ë¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ºòµ¨¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬ÊÆ¶¥Çä²ñ¼Ò¤Ç30Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4680Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£5ËÜÎÝÂÇ¤¬¤³¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯10·î17Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢4²ó¤ËÊü¤Ã¤¿¾ì³°ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï27Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4212Ëü±ß¡Ë¤ÎÃÍ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤Ç10Ã¥»°¿¶¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£