¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±24Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ29.57¥É¥ë¹â¤Î4Ëü6274.98¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬12·î¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£