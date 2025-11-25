¥Ú¥Ã¥È»Ô¾ì¤¬Ìó2Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¿Í´ÖÆ±ÍÍ¤Î¿©»ö¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Ìô¤ò¥Ú¥Ã¥È¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥Ú¥Ã¥È¤Ï²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¡¢¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¥Ú¥Ã¥È¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ê¥¤¥º¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ô¤¤¼ç¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ24Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ï¤ó¤³¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤«¤é180Å¹ÊÞ¤Î¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬½¸·ë¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢³§¤µ¤ó¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È