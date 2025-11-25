¡ÊNY»þ´Ö09:56¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:56¡Ë ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈC¡ãGOOG¡ä316.46¡Ê+16.81+5.61%¡Ë ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥ÈA¡ãGOOGL¡ä316.69¡Ê+17.03+5.68%¡Ë ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOG¡ä¡ãGOOGL¡ä¤¬ËÜÆü¤â¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È£·¤Î¾å¤²¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Î·è»»È¯É½°ÊÍè¡¢Æ±¼Ò³ô¤Ï¹¥Ä´¤ÊÃÍÆ°¤­¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍËÆü¤Ë¤Ï»þ²ÁÁí³Û¤ÇÊÆ´ë¶È£³°Ì¤ÎºÂ¤ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤«¤éÃ¥²ó¤·¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯£¸·î°ÊÍè¡£ º£Ç¯¤Î£É£Ô¡¦¥Ï