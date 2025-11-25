1986¡Ê¾¼ÏÂ61¡ËÇ¯11·î25Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î»°É©¶ä¹ÔÍ­³ÚÄ®»ÙÅ¹Á°¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö¤¬3¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ÏºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤¤¡¢3²¯3300Ëü±ßÆþ¤ê¤Î¥¸¥å¥é¥ë¥ß¥ó¥±¡¼¥¹2¸Ä¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡£ÁÜººÅö¶É¤Ï³°¹ñ¿Í¶¯ÅðÃÄ¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤Æ¹ñºÝ¼êÇÛ¡¢88Ç¯4·î¤Ë¼çÈÈ³Ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤¬¥á¥­¥·¥³¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£