¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×52¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û37ºÐ¸µAKB¿À7¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê°áÁõ¢¡¾®ÅèÍÛºÚ¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬¡×É½»æÅÐ¾ìAKB48·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉ½Âê¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Åè¡£º£²óºÆÅÐ¾ì¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²÷¤¯¾µÂú¡£»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£º£¹æ¤Ç