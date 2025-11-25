ÉÔÎÉÌ¡²è¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¿·ºîÌ¡²è¤¬¡¢2026Ç¯1·î13ÆüÈ¯Çä¤ÎÀÄÇ¯Ì¡²è»ï¡Ø¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¿·Ç¯3¹æ¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¹â¶¶¥Ò¥í¥·»á¤¬¸¶ºî¡¦ºî²è¤âÌ³¤á¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏ¢ºÜºîÉÊ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë´°·ë¤·¤¿¡ØWORST¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹Ó¤ì¤¿ÎëÍö¹â¹»¡Ä¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡ÙÂ³ÊÔ¤Î¹ðÃÎ±ÇÁü¿·ºî¤Ï¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯ÎëÍö