¥Ó¥¶ÌÈ½üÀ¯ºö¤¬°ú¤­Â³¤­´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤ÎÍøÊØ²½¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡ÊÃæ¹ñÎ¹¹Ô¡Ë¡×¤Ï¿Íµ¤¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¼«Á³É÷·Ê¤äÊ¸²½Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¿»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤â¼¡Âè¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Î³ØÀ¸¡¦ÀÄ¾¯Ç¯Î¹¹Ô¶¨²ñ¡ÊSYTA¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢»±²¼¤Î16¤Î¸¦½¤Î¹¹Ôµ¡´Ø¤òÎ¨¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢³ØÀ¸¤ÈÀÄ¾¯Ç¯¤Î¤¿¤á¤Î¸¦½¤Î¹¹Ô¤ò´ë