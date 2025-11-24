¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏÅìµþ»þ´Ö¡Ê23:05¸½ºß¡Ë ¥É¥ë±ß ¸½ÃÍ156.93¹âÃÍ156.99°ÂÃÍ156.33 157.83¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 157.41Äñ¹³2 157.17Äñ¹³1 156.75¥Ô¥Ü¥Ã¥È 156.51»Ù»ý1 156.09»Ù»ý2 155.85¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í±ß ¸½ÃÍ181.08¹âÃÍ181.27°ÂÃÍ180.07 182.74¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 182.01Äñ¹³2 181.54Äñ¹³1 180.81¥Ô¥Ü¥Ã¥È 180.34»Ù»ý1 179.61»Ù»ý2 179.14¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯