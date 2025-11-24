³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö09:06¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:06¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.512¡Ê+0.004¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.040¡Ê-0.023¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.681¡Ê-0.032¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.699¡Ê-0.004¡Ë ±Ñ¹ñ4.531¡Ê-0.015¡Ë ¥«¥Ê¥À3.183¡Ê-0.012¡Ë ¹ë½£4.443¡Ê-0.019¡Ë ÆüËÜ1.772¡Ê-0.045¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª