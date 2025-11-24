¡ÈÇ§ÃÎ¾É¤ËÍ¥¤·¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡É¡£24Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤È¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤¬¼çºÅ¤·¤¿Ç§ÃÎ¾É¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½80¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÈËÅÄ²í¹°¡¦»ü·Ã°åÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬æ·ÃÑ¿´¤äÉÔ°Â¤ò¤«¤­Î©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢¡ÖÁ±°Õ¡×¤È»×¤¤¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¡Ö