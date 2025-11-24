浙江省嘉興市南湖区大橋鎮の胥山村。（２０２３年６月１４日撮影、嘉興＝新華社記者／徐碰）【新華社北京11月24日】中国共産党は10月、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）で、「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」策定に関する党中央委員会の提案を採択した。「提案」に盛り込まれたキーワードについて解説する。第13回は「農村振興のエリア化推進」。▽「提案」の原文「千村示範、万村整治（
