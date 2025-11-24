¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±24Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°½µËöÈæ53Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß88¡Á98Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1533¡Á43¥É¥ë¡¢181±ß02¡Á12Á¬¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ËÈ¼¤¦ºâÀ¯°­²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¡¢±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£