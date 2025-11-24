Photo: ²¬ËÜ¸¼²ð ·ÈÂÓ¤Ç¤­¤ëËÉºÒ¥é¥¤¥È¡£ÈïºÒ»þ¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤ÏËÉºÒÂÞ¤Ë¤·¤Þ¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤Ç¤¹¤¬¾ïÆüº¢¤«¤é»È¤¨¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¥µ¤Ã¤È»È¤¨¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤È¤¯¤È¥¤¥¤¤«¤â¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î½¼ÅÅ¼°LED¥é¥¤¥ÈŽ¢800-LED085BKŽ£¤Ï¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¡¢¼§ÀÐ¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£º£¤Ê¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼